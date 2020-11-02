Ticaret Bakanı Pekcan, "Ekim ayı ihracatımız 17 milyar 333 milyon dolar oldu" - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan, "Ekim ayı ihracatımız 17 milyar 333 milyon dolar oldu"

02.11.2020 12:11

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ekim ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, 17 milyar 333 milyon dolar milyon dolar oldu" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ekim ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, 17 milyar 333 milyon dolar milyon dolar oldu" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Ticaret Bakanlığı Konferans Salonunda, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğünde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Pekcan, yaralılara da acil şifalar diledi.

Eylül ayı ihracatındaki rekoru hatırlatan Pekcan, pandemiye rağmen yaşanan olumlu gelişmelerin mutluluk verici olduğunu yineledi. Türkiye'nin ihracattaki kapasitesinin koruyacağını aktaran Pekcan, yeni ve tarihi rekorların gerçekleştirileceğini bir kez daha belirtti. Türkiye'nin hedeflerine emin ve güçlü adımlarla ilerleyeceğini kaydeden Pekcan, "Ekim ayı ihracatımız yüzde 5,6 artış ile 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleşti. Biz, '17 milyarı nasıl aşarız' hedefiyle heyecanla Ekim ayını geçirirken, 17 milyar 333 milyona ulaştık. Eylül ayına göre yüzde 8,3 ihracatımızı arttırmış olduk. Bugüne kadar aylık gerçekleştirilen ihracat rakamı. İnşallah bundan sonra bu rakamları arttırarak sürdürebiliriz" diye konuştu.

Pandemi koşullarına göz önünde bulundurulduğunda söz konusu rakamın, Türkiye ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunun bir göstergesi olduğuna değinen Pekcan, "17,3 milyar dolarlık ekim ayı ihracatı aynı zamanda, Türkiye'nin pandemiyi mümkün olan en az hasarla atlatacak ve pandemi sonrasında en hızlı toparlanacak ülkeler arasında olacağının ayrı bir teyididir" şeklinde konuştu.

2020 yılının üçüncü çeyrekte, ikinci çeyreğe göre toparlanma yaşandığını belirten Pekcan, Ekim ayında yakalanan bu trendin ihracat artışının devam edeceğinin bir teyidi anlamında olduğunu söyledi.

Ekim ayında, ithalatın yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar olarak gerçekleştiğine değinen Pekcan, "Bu ithalatın yüzde 87,8'i hammadde ve yatırım mallarından oluşmaktadır. Dış ticaret hacmimiz 37 milyar 62 milyon dolara ulaşmış. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87,9 ile 2020 yılının en yüksek rakamına ulaşmış bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.

Dış ticaret performansı ile ilgili daha net değerlendirmelerde bulunulabilmesi açısından, altın hariç verileri de aktaran Pekcan, "Altın, ticareti yapılan bir emtia olduğu kadar, sermaye değeri taşıyan bir tasarruf veya yatırım aracıdır. Nitekim, en çok altın ticaretinin yapıldığı ülkelerden İngiltere, Şubat ayından itibaren dış ticaret verilerini altın hariç paylaşmaktadır. Ekim ithalatına baktığımızda 19,7 milyar dolarlık ithalatın 2 milyar dolarının sadece Ekim ayında altın ithalatı olduğunu görüyoruz. Altın hariç ithalatımız 17 milyar 718 milyon dolar oldu. Daha da çarpıcı olarak 2020 yılı genelinde, Türkiye'nin ithalatında artış değil azalış olduğunu görüyoruz. Altın hacmi ilk 10 ayda altın hariç ithalatımız yüzde 5,1 düşmüş ve 155 milyar 403 milyon dolar ile sınırlı kalmıştır. İlk 10 ay itibarıyla 175,9 milyar dolar ithalat içinde 20,5 milyar dolar altın ithalatımız bulunmaktadır" dedi.

Ekim ayında tüm zamanların en yüksek ihracat rakamlarını paylaşan Pekcan, "Dünya ekonomisiyle birlikte içinden geçtiğimiz bu zor süreçte bu rakamı yakalamış olmamız bizler için son derece anlamlı. Türkiye, kendi hedefleri doğrultusunda yoluna kararlılıkla devam edecektir. Pandemi sonrasında, Türkiye'nin küresel ticaret ve ekonomideki yerini çok daha güçlendirerek pozisyon alacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

(Emin Kuvat - Nurullah Geylani/İHA)

Ticaret Bakanı Pekcan, Ekim ayı ihracatımız 17 milyar 333 milyon dolar oldu
Ticaret Bakanı Pekcan, Ekim ayı ihracatımız 17 milyar 333 milyon dolar oldu
Ticaret Bakanı Pekcan, Ekim ayı ihracatımız 17 milyar 333 milyon dolar oldu
Ticaret Bakanı Pekcan, Ekim ayı ihracatımız 17 milyar 333 milyon dolar oldu
Ticaret Bakanı Pekcan, Ekim ayı ihracatımız 17 milyar 333 milyon dolar oldu

Ruhsar Pekcan, Dış Ticaret, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan, 'Ekim ayı ihracatımız 17 milyar 333 milyon dolar oldu' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı Ermenistan ordusu Laçin koridorunda SİHA'lardan kaçmak için ormanı yaktı Galatasaray, Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman ile anlaştı Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Koronavirüsten hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu son yolcuğuna uğurlandı Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan minik Elif'e ilk müdahaleyi yapan paramedik: Beklediğimizden daha iyi çıktı Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım
Galatasaray'ın 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'le ilgili yaptığı paylaşım duygulandırdı Galatasaray'ın 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'le ilgili yaptığı paylaşım duygulandırdı         
14:51
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Otelin 5. katından düşerek can veren genç kızın şüpheli ölümü Şule Çet'i hatırlattı! Detaylar cinayeti işaret ediyor Otelin 5. katından düşerek can veren genç kızın şüpheli ölümü Şule Çet'i hatırlattı! Detaylar cinayeti işaret ediyor         
14:27
Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı         
13:56
Karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye giden vatandaş görevlilere yakalandı Karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye giden vatandaş görevlilere yakalandı         
13:38
Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı         
12:43
Yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip, katletmişti! Cinayetin ardından kahvehaneye gidip çay içtiği ortaya çıktı Yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip, katletmişti! Cinayetin ardından kahvehaneye gidip çay içtiği ortaya çıktı         
12:32
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti         
11:43
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi         
11:29
Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş         
11:22
Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı         
11:04
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı         
10:17
Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi         
10:08
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 15:07:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ticaret Bakanı Pekcan, "Ekim ayı ihracatımız 17 milyar 333 milyon dolar oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei