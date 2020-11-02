Ticaret Bakanı Pekcan, "Ekim ayı ihracatımız 17 milyar 333 milyon dolar oldu"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ekim ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, 17 milyar 333 milyon dolar milyon dolar oldu" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Ticaret Bakanlığı Konferans Salonunda, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğünde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Pekcan, yaralılara da acil şifalar diledi.

Eylül ayı ihracatındaki rekoru hatırlatan Pekcan, pandemiye rağmen yaşanan olumlu gelişmelerin mutluluk verici olduğunu yineledi. Türkiye'nin ihracattaki kapasitesinin koruyacağını aktaran Pekcan, yeni ve tarihi rekorların gerçekleştirileceğini bir kez daha belirtti. Türkiye'nin hedeflerine emin ve güçlü adımlarla ilerleyeceğini kaydeden Pekcan, "Ekim ayı ihracatımız yüzde 5,6 artış ile 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleşti. Biz, '17 milyarı nasıl aşarız' hedefiyle heyecanla Ekim ayını geçirirken, 17 milyar 333 milyona ulaştık. Eylül ayına göre yüzde 8,3 ihracatımızı arttırmış olduk. Bugüne kadar aylık gerçekleştirilen ihracat rakamı. İnşallah bundan sonra bu rakamları arttırarak sürdürebiliriz" diye konuştu.

Pandemi koşullarına göz önünde bulundurulduğunda söz konusu rakamın, Türkiye ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunun bir göstergesi olduğuna değinen Pekcan, "17,3 milyar dolarlık ekim ayı ihracatı aynı zamanda, Türkiye'nin pandemiyi mümkün olan en az hasarla atlatacak ve pandemi sonrasında en hızlı toparlanacak ülkeler arasında olacağının ayrı bir teyididir" şeklinde konuştu.

2020 yılının üçüncü çeyrekte, ikinci çeyreğe göre toparlanma yaşandığını belirten Pekcan, Ekim ayında yakalanan bu trendin ihracat artışının devam edeceğinin bir teyidi anlamında olduğunu söyledi.

Ekim ayında, ithalatın yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar olarak gerçekleştiğine değinen Pekcan, "Bu ithalatın yüzde 87,8'i hammadde ve yatırım mallarından oluşmaktadır. Dış ticaret hacmimiz 37 milyar 62 milyon dolara ulaşmış. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87,9 ile 2020 yılının en yüksek rakamına ulaşmış bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.

Dış ticaret performansı ile ilgili daha net değerlendirmelerde bulunulabilmesi açısından, altın hariç verileri de aktaran Pekcan, "Altın, ticareti yapılan bir emtia olduğu kadar, sermaye değeri taşıyan bir tasarruf veya yatırım aracıdır. Nitekim, en çok altın ticaretinin yapıldığı ülkelerden İngiltere, Şubat ayından itibaren dış ticaret verilerini altın hariç paylaşmaktadır. Ekim ithalatına baktığımızda 19,7 milyar dolarlık ithalatın 2 milyar dolarının sadece Ekim ayında altın ithalatı olduğunu görüyoruz. Altın hariç ithalatımız 17 milyar 718 milyon dolar oldu. Daha da çarpıcı olarak 2020 yılı genelinde, Türkiye'nin ithalatında artış değil azalış olduğunu görüyoruz. Altın hacmi ilk 10 ayda altın hariç ithalatımız yüzde 5,1 düşmüş ve 155 milyar 403 milyon dolar ile sınırlı kalmıştır. İlk 10 ay itibarıyla 175,9 milyar dolar ithalat içinde 20,5 milyar dolar altın ithalatımız bulunmaktadır" dedi.

Ekim ayında tüm zamanların en yüksek ihracat rakamlarını paylaşan Pekcan, "Dünya ekonomisiyle birlikte içinden geçtiğimiz bu zor süreçte bu rakamı yakalamış olmamız bizler için son derece anlamlı. Türkiye, kendi hedefleri doğrultusunda yoluna kararlılıkla devam edecektir. Pandemi sonrasında, Türkiye'nin küresel ticaret ve ekonomideki yerini çok daha güçlendirerek pozisyon alacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

(Emin Kuvat - Nurullah Geylani/İHA)