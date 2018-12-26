Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Elektronik Çek ve Bono Sistemini En Kısa Zamanda İşleme Alacağız"...
58 dakika önce
IHAAW121631-EKO/26-12-2018- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Elektronik çek ve bono sistemini en kısa zamanda işleme alacağız" dedi.
IHAAW121631-EKO/26-12-2018
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
: "Elektronik çek ve bono sistemini en kısa zamanda işleme alacağız" dedi. 26.12.2018 12: 16: 31 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:22 Kaynak: İHA
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