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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:00 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildi."
Son Dakika Son dakika: Eximbank, döviz kredilerinde 100 baz puan indirime gitti Milli Piyango'dan 'büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı' iddialarına yalanlama Whatsapp'a ücretli "Hatırlatıcı" özelliği geldi Siirt'te günde 700 varil ham petrol çıkarılıyor