Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 'Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen... - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen...

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildi."

Ruhsar Pekcan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:00 Kaynak: AA
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