Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen... - Son Dakika
Son Dakika Politika Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen... - Son Dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen...

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda olmak üzere 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildi" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda olmak üzere 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildi" dedi. - ANKARA

Ruhsar Pekcan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:58 Kaynak: İHA
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