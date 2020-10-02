TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN EYLÜL AYI İHRACAT RAKAMLARINI AÇIKLADI - Son Dakika

TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN EYLÜL AYI İHRACAT RAKAMLARINI AÇIKLADI

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu" dedi.

TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN EYLÜL AYI İHRACAT RAKAMLARINI AÇIKLADI, System.String[]

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Eylül ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Bakan Pekcan, "Eylül ayında rekor ihracatı gerçekleştiren tüm ihracat ailemizi tebrikediyorum" dedi. Pekcan, 2. çeyreğe göre 3. çeyrekteki ihracat artışının yüzde 34,5 olduğunu vurgulayarak "Bu rakamlar ihracatımızda pandemi etkisinden toparlanmanın ve normalleşme sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiğini teyit eden rakamlardır. Ekonomimizin V-tipi toparlanması, üçüncü çeyrek büyümesi açısından olumlu işaretler sunmaktadır" diye konuştu.Bakan Pekcan, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranının eylül ayında yüzde 90,9 seviyesine ulaştığını, ilk 9 aylık dönemde yüzde 84,4 gibi oldukça yüksek seviyelerde seyrettiğini söyledi.

Bakan Pekcan, "2020'de de, pandemi sürecinde de bu başarımızı devam ettirmeyi öngörüyoruz. Küresel ekonomideki tarihi küçülmeye, Avrupa Birliği gibi en önemli ihraç pazarlarımızdaki çok ciddi talep daralmalarına rağmen, ekonomideki direncimizi göstermekte ve ihracatta çok güçlü performanslar kaydetmekteyiz" ifadelerini kullandı. Bakan Pekcan, pandemi döneminde alınan devlet destekli özel tedbirler kapsamında 5 bin 57 krediye tekabül eden 4,1 milyar dolarlık kredinin vade uzatımının sağlandığını bildirdi.

Ruhsar Pekcan, İhracat, Bakan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 15:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN EYLÜL AYI İHRACAT RAKAMLARINI AÇIKLADI - Son Dakika

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