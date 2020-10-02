İhracat Eylül ayında yüzde 28,5 arttı

Eylül ayında ihracat aylık bazda yüzde 28,5, yıllık bazda ise yüzde 4,8 artarak 16 milyar 13 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı ayda ithalat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 artışla 20 milyar 892 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığı Eylül ayı dış ticaret verilerini paylaştı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,8 oranında artarak 16 milyar 13 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat Eylül'de ise bir önceki aya kıyasla yüzde 28,5 artış gösterdiğini söyledi. Aynı ayda ithalat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 artışla 20 milyar 892 milyon dolar oldu.

Eylül ayında dış ticaret hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 artarak 36 milyar 905 milyon dolar olmuş, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 76,6 olarak gerçekleşti. İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın ithalatı hariç tutulduğunda, Eylül ayı ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 oranında arttı. Bununla birlikte, işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,9 seviyesine çıktı.

Altın ticareti hariç tutulduğunda, Ocak-Eylül döneminde, ithalatın yüzde 6,3 düşerek 137 milyar 738 milyon dolar olarak gerçekleştiği ve bu dönem için ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 84,4 düzeyine yükseldiği gözlemlendi. Covid-19 salgınının uluslararası ticarette oluşturduğu daralma sonucu Nisan ayında 8 milyar 973 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat, Eylül ayında 16 milyar 13 milyon dolara yükseldi. Bu değer ile tüm yılların en yüksek Eylül ayı ihracat değeri gerçekleşmiş, aynı zamanda 2020 yılının da en yüksek aylık ihracat değerine ulaşıldı.

En fazla ihracat motorlu kara taşıtlarında oldu

"Motorlu Kara Taşıtları" faslında ihracat Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalışla, bir önceki aya göre ise yüzde 80,5 artışla 2 milyar 249 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında en fazla ihracat yapılan diğer fasıllar ise sırasıyla yüzde 5 artışla 1 milyar 587 milyon dolar ile 'Kazanlar ve Makinalar' ve yüzde 16,4 artışla 'Örme giyim eşyası ve aksesuarı' (922 milyon dolar) oldu.

Bakanlık bilgilendirmesinde pandemi sonrası otomotiv, hazır giyim ve tekstil gibi ana ihraç sektörlerinde ihracat artış trendinin Ağustos ayı ile kıyaslandığında Eylül ayında da devam ettiği belirtilerek, "Diğer taraftan, normalleşme sürecinin etkisiyle, Ağustos ayına kıyasla Eylül ayında ihracatı önemli ölçüde artış gösteren fasıllar göze çarpmaktadır. Buna göre Eylül ayında bir önceki aya göre Gemiler ve suda yüzen taşıtlar ve araçlar faslı ihracatı yüzde 181, Canlı hayvanlar faslı ihracatı yüzde 90,4, Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler faslı ihracatı yüzde 81,8 oranında artmıştır" denildi.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla 1 milyar 517 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 143 milyon dolar ile İngiltere ve 947 milyon dolar ile ABD olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Çin (2 milyar 161 milyon dolar), Almanya (2 milyar 72 milyon dolar) ve Rusya (1 milyar 605 milyon dolar) aldı. Eylül ayında ihracatçılar 207 farklı ihracat pazarına ulaştı.

En büyük ilk 3 ihracat pazarı toplam ihracatın yüzde 22,5'ini oluşturdu

Eylül ayında GTS'ye göre en fazla ihracat yapılan ilk üç olan Almanya, İngiltere ve ABD'ye yönelik ihracatımız toplam aylık ihracatımızın yüzde 22,5'ini oluştururken, en fazla ithalat yaptığımız ilk üç ülke olan Çin, Almanya ve Rusya Federasyonunun aylık ithalatımızdan aldığı pay ise yüzde 27,9 olarak gerçekleşti.

Açıklamada, buna ek olarak Bakan Pekcan'ın işaret ettiği 'Ticarette Yeni Yol Haritası' çerçevesinde 2020 yılı Eylül ayında potansiyel pazarlarımızdan Çin'e ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,3, Rusya'ya ihracatımızın ise yüzde 5,7 oranında artış gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, "Geçen yılın aynı ayına göre 2020 yılı Eylül ayında görülen Güney Kore'ye yüzde 40,9'luk ve Avusturalya'ya yüzde 32,3'lük ihracat artışları ise dikkat çekmiştir.

Eylül ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapmış olduğumuz ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artışla 7 milyar 917 milyon dolar olurken söz konusu ülkelere yapmış olduğumuz ihracat toplam ihracatımızın yüzde 49,4'ünü oluşturmuştur" ifadelerine yer verildi .

Dış ticarette en çok kullanılan taşıma şekli deniz yolu taşımacılığı oldu

2020 yılı Eylül ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat 'Deniz Yolu' (9 milyar 547 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla 'Kara Yolu' (5 milyar 51 milyon dolar) ve 'Hava Yolu' ulaşımı (1 milyar 5 milyon dolar) izledi.

İthalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat 'Deniz Yolu' (10 milyar 134 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla 'Hava Yolu' ulaşımı (4 milyar 629 milyon dolar) ve 'Kara Yolu' (4 milyar 24 milyon dolar) takip etti. - İSTANBUL