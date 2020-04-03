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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(Fahiş fiyat uyguladıkları iddiasıyla) Şu anda yaklaşık 7 bin 400...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(Fahiş fiyat uyguladıkları iddiasıyla) Şu anda yaklaşık 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunmalarını istedik.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(Fahiş fiyat uyguladıkları iddiasıyla) Şu anda yaklaşık 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunmalarını istedik."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:50 Kaynak: AA
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