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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Geçen yıl ithalatımız yüzde 8,99 azalışla 210 milyar 394 milyon...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Geçen yıl ithalatımız yüzde 8,99 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:22 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Geçen yıl ithalatımız yüzde 8,99 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar oldu."
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