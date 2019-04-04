Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Gts'ye Göre Martta İhracatımız Yüzde 0,5 Artışla 16 Milyar 334...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Gts'ye Göre Martta İhracatımız Yüzde 0,5 Artışla 16 Milyar 334...

40 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "GTS'ye göre martta ihracatımız yüzde 0,5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "GTS'ye göre martta ihracatımız yüzde 0,5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar oldu. Bu, mart ayı ihracat rekorudur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:15 Kaynak: AA

İhracat, Ruhsar Pekcan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası: Gıda Enflasyonu Sebze ve Meyve Fiyatlarındaki Artışa Bağlı Olarak Yükseldi İhracat İlk Üç Ayda 44,5 Milyar Dolara Ulaşarak Türkiye Tarihinin Rekorunu Kırdı Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor Seçimi Kaybeden Muhtar, Seçilen Adayın Foyasını Ortaya Çıkardı! Köy Karıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 11:55:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Gts'ye Göre Martta İhracatımız Yüzde 0,5 Artışla 16 Milyar 334...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]