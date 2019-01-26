Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Gümrük Muhafaza Ekiplerimiz 2018 Yılında Toplam 3 Milyar 34 Milyon...
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2018 yılında toplam 3 milyar 34 milyon liralık kaçakçılık olayını ortaya çıkarmıştır"
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
: "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2018 yılında toplam 3 milyar 34 milyon liralık kaçakçılık olayını ortaya çıkarmıştır"
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:57 Kaynak: AA
Son Dakika! Bakan Pekcan: 2018'de 3 Milyar 34 Milyon Liralık Kaçakçılık Olayı Ortaya Çıkarıldı
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