Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Gümrük Muhafaza Ekiplerimiz 2018 Yılında Toplam 3 Milyar 34 Milyon...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Gümrük Muhafaza Ekiplerimiz 2018 Yılında Toplam 3 Milyar 34 Milyon...

46 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2018 yılında toplam 3 milyar 34 milyon liralık kaçakçılık olayını ortaya çıkarmıştır"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2018 yılında toplam 3 milyar 34 milyon liralık kaçakçılık olayını ortaya çıkarmıştır"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:57 Kaynak: AA

Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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