Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Gürbulak sınır kapısında bekleyen TIR şoförlerimizin mağduriyetini... - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Gürbulak sınır kapısında bekleyen TIR şoförlerimizin mağduriyetini...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Gürbulak sınır kapısında bekleyen TIR şoförlerimizin mağduriyetini gideriyoruz.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Gürbulak sınır kapısında bekleyen TIR şoförlerimizin mağduriyetini gideriyoruz. Bu sabah itibarıyla bekleyen 280 TIR'ın gerekli karantina ve sağlık tedbirleri alınarak ülkemize giriş işlemleri başladı." - ANKARA
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5.05.2020 21:31:31. #1.13#
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