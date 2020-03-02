Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak Sınır Kapısı'nda inceleme bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak Sınır Kapısı'nda inceleme bulundu - Son Dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak Sınır Kapısı'nda inceleme bulundu

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

İlçedeki Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı sonrası yaralananları Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek yaralıların durumu hakkında bilgi alan Pekcan, daha sonra helikopterle Gürbulak Sınır Kapısı'na geçti.

Gümrük yetkilileriyle görüşen Pekcan, incelemesinin ardından buradan ayrıldı.

Pekcan'a, ziyaretlerde Ağrı Valisi Süleyman Elban, Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile kurum müdürleri eşlik etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak Sınır Kapısı'nda inceleme bulundu

Ruhsar Pekcan, Doğubeyazıt, Gürbulak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:33 Kaynak: AA
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