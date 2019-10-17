Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: (Halk Bankasınca kullandırılan kredilere ilişkin) Esnaf, yeni...
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: (Halk Bankasınca kullandırılan kredilere ilişkin) Esnaf, yeni...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: (Halk Bankasınca kullandırılan kredilere ilişkin) Esnaf, yeni...

1 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: (Halk Bankasınca kullandırılan kredilere ilişkin) Esnaf, yeni kredilerin ödemelerini ister 3, ister 6 ayda ödeyebilecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: (Halk Bankasınca kullandırılan kredilere ilişkin) Esnaf, yeni..., System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: (Halk Bankasınca kullandırılan kredilere ilişkin) Esnaf, yeni kredilerin ödemelerini ister 3, ister 6 ayda ödeyebilecek. Bunun dışında ödeme sürelerini de 4 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz. 100 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyon alınmayacak. 100 binin üzerindeki kredilerde de yüzde 1'e düşecek"

Ruhsar Pekcan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ticaret Bakanı Pekcan'dan esnafa kredi müjdesi: Ödeme sürelerini 5 yıla çıkarıyoruz
THY'nin 700 kadın kabin görevlisi alımı için başvurular yarın sona eriyor Moody's: Trump'ın yaptırım talimatı, Türkiye'nin riskini artırır Microsoft'un CEO'su Satya Nadella 42,9 milyon dolar ikramiye aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 19:26:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: (Halk Bankasınca kullandırılan kredilere ilişkin) Esnaf, yeni...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]