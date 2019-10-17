Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: (Halk Bankasınca kullandırılan kredilere ilişkin) Esnaf, yeni...
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: (Halk Bankasınca kullandırılan kredilere ilişkin) Esnaf, yeni kredilerin ödemelerini ister 3, ister 6 ayda ödeyebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:09 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: (Halk Bankasınca kullandırılan kredilere ilişkin) Esnaf, yeni kredilerin ödemelerini ister 3, ister 6 ayda ödeyebilecek. Bunun dışında ödeme sürelerini de 4 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz. 100 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyon alınmayacak. 100 binin üzerindeki kredilerde de yüzde 1'e düşecek"
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