Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Halkbank, 100 bin TL'ye kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyonu...
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Halkbank, 100 bin TL'ye kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyonu almayacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:48 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Halkbank, 100 bin TL'ye kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyonu almayacak" dedi. - ANTALYA
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