Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Halkbank, 100 bin TL'ye kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyonu...
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Halkbank, 100 bin TL'ye kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyonu...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Halkbank, 100 bin TL'ye kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyonu...

1 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Halkbank, 100 bin TL'ye kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyonu almayacak" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Halkbank, 100 bin TL'ye kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyonu almayacak" dedi. - ANTALYA

Ruhsar Pekcan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:48 Kaynak: İHA
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