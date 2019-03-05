Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hatay'daki Zeytin Dalı Sınır Kapısı'nın Önümüzdeki Hafta Faaliyete...
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IHAAW134319-GEN/05-03-2019- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hatay'daki Zeytin Dalı Sınır Kapısı'nın önümüzdeki hafta faaliyete başlayacağını açıkladı.
IHAAW134319-GEN/05-03-2019
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hatay'daki Zeytin Dalı Sınır Kapısı'nın önümüzdeki hafta faaliyete başlayacağını açıkladı. 05.03.2019 13: 43: 19 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:49 Kaynak: İHA
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