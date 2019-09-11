Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Hollanda'yla aramızdaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz"

JETCO'nun ikinci dönem imzaları atıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"Bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında Hollanda'nın deneyimlerinden faydalanmak istemekteyiz"

"JETCO toplantısında AB'nin çelik ithalatına uyguladığı güvenlik önlemlerini de ayrıntılarıyla ele aldık. Bu önlemler Türkiye'nin çelik ithalatını olumsuz etkilemektedir"

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hollanda'yla aramızdaki ticaret hacmi 8 milyar dolara ulaşmıştır ama bu iki ülkenin potansiyelinin de altında bulunan bir rakamdır. Bu rakamı 10 milyar dolara çıkarabileceğimizi öngörüyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan ile Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag, Türkiye - Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi ikinci dönem toplantısında bir araya geldi. Ticaret Bakanlığı'nda görüşen ikili JETCO'nun ikinci dönem imza törenini gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hollanda ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini değerlendirerek konuşmasına başladı. Pekcan, "Bu toplantı ülkelerimiz açısından çok verimli sonuçları olacak. Hollanda, ticaret ve ekonomik açıdan daima ülkemizin en önemli ortaklarından biri olmuştur bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bizler Hollanda'yla ilişkilerimizi stratejik ve uzun vadeli olarak görmekteyiz. İkili ilişkilerimizde uzun bir durgunluk döneminin ardından Hollanda ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin önümüzdeki dönemde yeni bir ivme kazanacağını öngörüyoruz. Türkiye - Hollanda JETCO toplantısının ikinci oturumunu gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede çok geniş bir işbirliği mutabakat imzalamış bulunuyoruz. Bu konular arasında; ikili yatırımlar, standardizasyon, enerji, ulaşım, akıllı ve yeşil şehirler, geri dönüşüm ekonomisi, bilim ve yenilikçilik, kadın girişimciliği önemli konuları teşkil etmektedir. Bugün ayrıca TÜBİTAK ve Hollandalı muhatabı NWO, bilim ve yenilikçilik anlamında işbirliği içeren bir 'Niyet Mektubu' imzalamış bulunmaktalar. Birkaç saat içerisinde sayın Bakanla beraber, Türk ve Hollandalı firmaların katılımıyla 'Yuvarlak Masa Toplantısı' gerçekleştireceğiz. Bu toplantıda iş insanlarımız ve özel sektörler arasında olası işbirliği imkanlarını ele alacağız. Hollanda'yla aramızdaki ticaret hacmi 8 milyar dolara ulaşmıştır ama bu iki ülkenin potansiyelinin de altında bulunan bir rakamdır. Bu rakamı 10 milyar dolara çıkarabileceğimizi öngörüyoruz. Hollanda, doğrudan yabancı yatırımcılar arasında Türkiye'de en çok yatırımı bulunan ülke konumundadır. Hollanda'dan Türkiye'ye yatırım tutarı 25 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye'deki kayıtlara göre de Hollanda'daki Türk firmalarının yatırımları, esasen iki ayrı kayır var. Bunlardan biri 13 milyar dolar, diğeri 17 milyar dolar olarak görünmektedir. Hollanda ile ülkemiz arasında liman inşaatı ve yönetimi, denizcilik, organik tarım üretimi, kimyasallar, enerji, yenilenebilir enerji gibi önemli iş imkanlarının bulunduğunun da altını çizmek isterim. Öte yandan bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında Hollanda'nın deneyimlerinden faydalanmak istemekteyiz. Bu alanda sürekli bilgi ve deneyim paylaşımının son derece önemli olacağını öngörüyoruz. Bunlara ek olarak Hollanda tarafıyla, dünyanın önde gelen limanlarından olan Rotterdam limanının lojistik alt yapısıyla ilgili deneyimlerinden faydalanma isteğinde de bulunduk. Ele aldığımız diğer bir konuysa Gümrük Birliği Anlaşmamızın yenilenmesiydi. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecine Türkiye olarak özel önem veriyoruz. Bu konuda çok zaman kaybedildiğini düşünüyoruz ve Hollanda tarafından sağlanacak desteği de oldukça önemsiyoruz. JETCO toplantısında AB'nin çelik ithalatına uyguladığı güvenlik önlemlerini de ayrıntılarıyla ele aldık. Bu önlemler Türkiye'nin çelik ithalatını olumsuz etkilemektedir. Çelik sektörümüzü minimum düzeyinde etkileyecek bir çözüm bulmak için AB'yle müzakerelere açık olduğumuzun bir kez daha altını çizmiş bulunuyoruz. Özel önem verdiğimiz konulardan bir tanesi de kadın girişimcilerin teşvik edilmesidir. Bugün 'Yuvarlak Masa Toplantısı'nda da kadın girişimcilerimiz aktif olarak yer alacaklar. Bu çerçevede ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerde kadınlarımızın önem arz ettiğini bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag, Hollanda'nın Avrupa'ya açılan bir kapı olduğunu söyledi. Kaag, "Ticaret bizim ilişkilerimizin çok önemli bir ayağı. Bu JETCO toplantısının bir sonrakinin tarihini belirlemiş olmak da Hollanda tarafının gönüllüğünü ortaya koyuyor. Hollanda Türkiye'ye yatırım yapan en büyük ülke. ve Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından bir tanesi. JETCO sayesinde fırsatları, sorunları ele alma şansımız oluyor. Çok açık, samimi ve saygılı bir toplantı yaptık. Bu toplantılarda inovasyon sayesinde girişimlerimizi nasıl ileri götürebiliriz ve ticaret vasıtasıyla döngüsel ekonomi ve akıllı şehirlere nasıl katkıda bulunabiliriz bunları tartışıyoruz. Görüşlerimizin birleştiği ve ayrı düştüğü noktalar var. Niyet mektubu imzalandı. Bilim ve yenilikçilik anlamında çok değerli çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde bilgi ve bilim kuruluşlarımız arasında eşleştirme çalışmaları yapılacak. Yenilikçilik gündemimizin bir parçası. Hollanda, Avrupa'ya açılan kapıdır. Türkiye'nin ortaklığı da çok önemli" şeklinde konuştu.