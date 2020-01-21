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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçıların Türk Lirası kredilerini daha düşük maliyetlerle...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçıların Türk Lirası kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni düzenlemeye gidildiğini belirterek, bu çerçevede Türk Eximbank'ın KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı Türk Lirası...
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:06 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçıların Türk Lirası kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni düzenlemeye gidildiğini belirterek, bu çerçevede Türk Eximbank'ın KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı Türk Lirası kredilerindeki faiz oranını yüzde 7,95 seviyesine çektiğini açıkladı. - ANKARA
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