Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Valilik Ziyareti
23 dakika önce
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın valilikte karşılanması Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın şeref defterini imzalaması - Ziyaretten detaylar HATAY - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hatay Valiliğini ziyaret etti.
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
'ın valilikte karşılanması
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın şeref defterini imzalaması
- Ziyaretten detaylar HATAY - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hatay
Valiliğini ziyaret etti. Burada protokol üyelerince karşılanan Pekcan, valilik şeref defterini imzaladı. Vali Doğan
ve il protokolüyle ile bir süre görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:01 Kaynak: AA
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