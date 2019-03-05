Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Valilik Ziyareti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Valilik Ziyareti

23 dakika önce

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın valilikte karşılanması Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın şeref defterini imzalaması - Ziyaretten detaylar HATAY - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hatay Valiliğini ziyaret etti.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın valilikte karşılanması
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın şeref defterini imzalaması
- Ziyaretten detaylar HATAY - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hatay Valiliğini ziyaret etti. Burada protokol üyelerince karşılanan Pekcan, valilik şeref defterini imzaladı. Vali Doğan ve il protokolüyle ile bir süre görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:01 Kaynak: AA

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