Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 'İnternet siteleri üzerinden satışa sunulan maske fiyatlarına ilişkin... - Son Dakika Ekonomi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "İnternet siteleri üzerinden satışa sunulan maske fiyatlarına ilişkin...
7 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "İnternet siteleri üzerinden satışa sunulan maske fiyatlarına ilişkin olarak toplam 13 firma/şahsa ait uygulamalar gündeme alınmış, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen 9 firmaya toplam 943 bin 29 TL idari para cezası uygulamıştır.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "İnternet siteleri üzerinden satışa sunulan maske fiyatlarına ilişkin olarak toplam 13 firma/şahsa ait uygulamalar gündeme alınmış, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen 9 firmaya toplam 943 bin 29 TL idari para cezası uygulamıştır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:10 Kaynak: İHA
Son Dakika Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü