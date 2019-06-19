Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "İVME Finansman Paketi'nin ihracat ayağını daha da kuvvetlendirecek...
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "İVME Finansman Paketi'nin ihracat ayağını daha da kuvvetlendirecek...

52 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "İVME Finansman Paketi'nin ihracat ayağını daha da kuvvetlendirecek bu desteklerimiz Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün ihracatının artırılması hedefine ve yatırımda sermaye malı kullanımına önemli katkı sağlayacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "İVME Finansman Paketi'nin ihracat ayağını daha da kuvvetlendirecek bu desteklerimiz Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün ihracatının artırılması hedefine ve yatırımda sermaye malı kullanımına önemli katkı sağlayacak."
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:07 Kaynak: AA
Türkiye, İhracat, Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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