Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "İVME Finansman Paketi'nin ihracat ayağını daha da kuvvetlendirecek...
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "İVME Finansman Paketi'nin ihracat ayağını daha da kuvvetlendirecek bu desteklerimiz Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün ihracatının artırılması hedefine ve yatırımda sermaye malı kullanımına önemli katkı sağlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:07 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
: "İVME Finansman Paketi'nin ihracat ayağını daha da kuvvetlendirecek bu desteklerimiz Türkiye
'nin yüksek teknolojili ürün ihracatının artırılması hedefine ve yatırımda sermaye malı kullanımına önemli katkı sağlayacak."
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