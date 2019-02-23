Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Manisa'da

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Manisa'da

1 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Manisa'nın Demirci ilçesinde vatandaşlarla biraya geldi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Manisa'nın Demirci ilçesinde vatandaşlarla biraya geldi.
Bakanlık görevinin ardından ilk kez memleketi Manisa'nın Demirci ilçesine gelen Pekcan, ilçe belediye başkanı Selami Selçuk'u makamında ziyaret etti
Babası Rıza Kadayıfçı'nın askerdeyken arkadaşlarına yazdığı mektup ile kendisinin ilkokul diploması, sınıf arkadaşlarıyla birlikte yer aldığı fotoğraf albümü ve el dokuması Demirci halısı hediye edilen Pekcan, duygusal anlar yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:25 Kaynak: AA

Demirci, Ruhsar Pekcan, Manisa, Güncel
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