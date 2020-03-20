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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:30 Kaynak: İHA
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