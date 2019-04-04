Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mart Ayında İhracatımız Yüzde 0,5 Artışla 16 Milyar 334 Milyon Dolar...
1 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mart ayında ihracatımız yüzde 0,5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:58 Kaynak: İHA
Merkez Bankası, Fiyat Gelişmeleri Raporunu Açıkladı
Merkez Bankası: Gıda Enflasyonu Sebze ve Meyve Fiyatlarındaki Artışa Bağlı Olarak Yükseldi
İhracat İlk Üç Ayda 44,5 Milyar Dolara Ulaşarak Türkiye Tarihinin Rekorunu Kırdı
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