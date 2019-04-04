Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mart Ayında İthalatımız, Yüzde 17,81 Azalarak 18 Milyar 299 Milyon...
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mart ayında ithalatımız, yüzde 17,81 azalarak 18 milyar 299 milyon dolara geriledi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mart ayında ithalatımız, yüzde 17,81 azalarak 18 milyar 299 milyon dolara geriledi."
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:14 Kaynak: AA
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