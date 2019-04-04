Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mart Ayında İthalatımız, Yüzde 17,81 Azalarak 18 Milyar 299 Milyon...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mart Ayında İthalatımız, Yüzde 17,81 Azalarak 18 Milyar 299 Milyon...

42 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mart ayında ithalatımız, yüzde 17,81 azalarak 18 milyar 299 milyon dolara geriledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mart ayında ithalatımız, yüzde 17,81 azalarak 18 milyar 299 milyon dolara geriledi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:14 Kaynak: AA

Ruhsar Pekcan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası, Fiyat Gelişmeleri Raporunu Açıkladı Merkez Bankası: Gıda Enflasyonu Sebze ve Meyve Fiyatlarındaki Artışa Bağlı Olarak Yükseldi İhracat İlk Üç Ayda 44,5 Milyar Dolara Ulaşarak Türkiye Tarihinin Rekorunu Kırdı Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 11:56:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mart Ayında İthalatımız, Yüzde 17,81 Azalarak 18 Milyar 299 Milyon...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]