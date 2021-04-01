Bakan Pekcan, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1) - Son Dakika

Bakan Pekcan, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1)

01.04.2021 11:57

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, martta tüm zamanların en yüksek aylık ve ilk çeyrek ihracat rakamlarına ulaşıldığını belirterek, "Bu ihracatçılarımızın bir zaferidir.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, martta tüm zamanların en yüksek aylık ve ilk çeyrek ihracat rakamlarına ulaşıldığını belirterek, "Bu ihracatçılarımızın bir zaferidir." dedi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin de katıldığı basın toplantısında, mart ayı ve ilk çeyrek dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tüm dünyada görülen yeni dalga ve vaka artışları tedirginliğe sebep olurken, aşılama çalışmalarının 2021 yılına daha pozitif bakmayı sağladığını dile getiren Pekcan, tüm dünyada pandemiyle mücadelede kesin sonuca en kısa sürede ulaşılmasını umduklarını söyledi.

Pekcan, daha önce 2020'nin Aralık ayında 17 milyar 847 milyon dolarla en yüksek aylık ihracat rekorunun kırıldığına işaret ederek, "Şimdi bu rekorumuzu da geçerek aylık ihracat tutarları bakımından çok önemli yeni bir rekor elde etmiş bulunuyoruz. Mart ayında ihracatımız, geçen sene mart ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaşmıştır. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. 18 milyar doları bile gerçekleştirememiştik, 19 milyar doları yakaladık çok şükür. Bu ihracatçılarımızın bir zaferidir. " diye konuştu.

Bakan Pekcan, salgının etkisiyle geçen yıl azalan ihracattaki baz etkisini göz önünde bulundurarak, en yüksek yıllık ihracatın gerçekleştiği 2019 yılının mart ayıyla bir karşılaştırma yapıldığında ihracatta yüzde 16,2 gibi oldukça yüksek bir artış sağlandığının ortaya çıktığını belirterek şöyle devam etti:

"İthalatımız ise mart ayında geçen senenin aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 23 milyar 679 milyon dolar olmuştur. Mart ayı dış ticaret açığımız, 2020'nin mart ayına göre yüzde 14,2 gibi önemli bir düşüş göstererek 5,5 milyar dolardan 4,7 milyar dolara gerilemiştir. Enerji hariç dış ticaret açığımız ise 1,9 milyar dolardır. Bu da enerji hariç dış ticaret açığında geçen seneye göre yüzde 39,2'lik bir düşüşe karşılık gelmektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı mart ayında geçen seneye göre 9,2 puan yükselerek yüzde 80,2 olmuştur. Enerji hariç karşılama oranı ise 10,2 puan artışla yüzde 90,6 olarak gerçekleşmiştir.

"İki çeyrek üst üste 50 milyar doları aşmış bulunmaktayız"

Bakan Pekcan, 2021 yılı ilk çeyrek dış ticaret rakamlarına ilişkin olarak da şunları söyledi:

"İlk çeyrekte ihracatımız geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 17,3 artışla 50 milyar 23 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değer, bugüne kadarki en yüksek ilk çeyrek ihracat değeridir. Bu şekilde, 2020 son çeyreğinde olduğu gibi ilk çeyrekte de 50 milyar doların üzerinde bir ihracat yapma başarısını gösterdik. İki çeyrek üst üste 50 milyar doları aşmış bulunmaktayız. 2021 yılı ilk çeyrekteki ithalatımız geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 9,7 artışla 61 milyar dolar olmuştur. Yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığı geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 15,2 oranında kayda değer bir düşüş göstererek 13 milyar dolardan 11 milyar dolara gerilemiştir. Enerji hariç dış ticaret açığımız ise 3 milyar 925 milyon dolar olup, bu da geçen sene aynı döneme göre yüzde 15,3'lük bir düşüşe karşılık gelmektedir. Yılın ilk çeyreğinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene ilk çeyreğe göre 5,3 puan artarak yüzde 81,9'a yükselmiştir. Enerji hariç karşılama oranı ise 2,6 puan artışla yüzde 92,5 olmuştur."

"İhracatçılarımız, Türk ürünlerini dünyanın dört bir noktasına ulaştırmaya devam ediyor"

Salgının yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen dış ticarette oldukça olumlu bir tabloya sahip olduklarını ifade eden Pekcan, ihracatçıların her zamanki gibi dirençli, dinamik ve dirayetli bir şekilde Türk ürünlerini dünyanın dört bir noktasına ulaştırmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Pekcan, salgının başından beri özel sektörle koordinasyon içinde attıkları adımlarla, aldıkları tedbirlerle, bu olağanüstü süreci etkin bir şekilde yönettiklerini vurgulayarak, "Bakanlığımızın, İhracatçılar Meclisimizin, sanayicilerimizin, kamu ve özel sektörümüzün

ortak çabaları ve iş birliğiyle ihracatımızda ciddi bir hasara, gerilemeye izin vermeden, hızlı bir toparlanma ve artış yaşadığımızı görmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Bakan Pekcan, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1)
Bakan Pekcan, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1)
Bakan Pekcan, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1)
Bakan Pekcan, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1)
Bakan Pekcan, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1)
Bakan Pekcan, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1)
Bakan Pekcan, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1)
Bakan Pekcan, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1)
Bakan Pekcan, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1)
Bakan Pekcan, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1)

Ruhsar Pekcan, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1) - Son Dakika Ekonomi


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