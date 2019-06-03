Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mayısta GTS'ye göre ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde...
1 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mayısta GTS'ye göre ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,46 artarak 16 milyar 813 milyon dolara yükseldi"
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:54 Kaynak: AA
: "Mayısta GTS'ye göre ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,46 artarak 16 milyar 813 milyon dolara yükseldi"
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