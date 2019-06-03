Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mayısta GTS'ye göre ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde...
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mayısta GTS'ye göre ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde...

1 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mayısta GTS'ye göre ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,46 artarak 16 milyar 813 milyon dolara yükseldi"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mayısta GTS'ye göre ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,46 artarak 16 milyar 813 milyon dolara yükseldi"
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:54 Kaynak: AA
Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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