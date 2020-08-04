Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Pandemi döneminin tüm olumsuzluklarına rağmen Türkiye, güvenilir ve...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Pandemi döneminin tüm olumsuzluklarına rağmen Türkiye, güvenilir ve istikrarlı bir tedarikçi ülke olduğunu kanıtlamaktadır".
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Pandemi döneminin tüm olumsuzluklarına rağmen Türkiye, güvenilir ve istikrarlı bir tedarikçi ülke olduğunu kanıtlamaktadır". - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 11:01
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 'Pandemi döneminin tüm olumsuzluklarına rağmen Türkiye, güvenilir ve... - Son Dakika Ekonomi
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