Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak,... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak,... - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak,...

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak, tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmayacak" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak, tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmayacak" dedi. - ANKARA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:32 Kaynak: İHA

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