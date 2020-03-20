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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak,...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak, tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmayacak" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak, tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmayacak" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:32 Kaynak: İHA
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