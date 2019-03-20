Son Dakika! Marketlerin Kendi Ürünlerini Satmalarına Sınırlama Geliyor
13 dakika önce
Son dakika! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Marketler genelde kendi markalarıyla üretim yaptırıp satıyorlar. Buna bir sınırlama getirip, diğer üreticilerin de bu marketlerde yer almasını zorunlu kılacağız." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:13 Kaynak: AA
7 Kilo Ağırlığında Bebek Dünyaya Getiren Anneden Olay Yorum: Kamyon Çarpmış Gibi Hissettim
Cami Saldırısının Ardından Yeni Zelandalılar İslam Dini Hakkında Bilgi Almak İçin Camilere Akın Etti
Emekliler Temmuz'da En Az Yüzde 5 Zam Alacak
Yeni Zelanda Katliamcısının İstanbul'da Kaldığı Yerler Tespit Edildi