Son Dakika Haberleri: Son Dakika! Marketlerin Kendi Ürünlerini Satmalarına Sınırlama Geliyor

Son Dakika! Marketlerin Kendi Ürünlerini Satmalarına Sınırlama Geliyor

13 dakika önce

Son dakika! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Marketler genelde kendi markalarıyla üretim yaptırıp satıyorlar. Buna bir sınırlama getirip, diğer üreticilerin de bu marketlerde yer almasını zorunlu kılacağız." dedi.

Son Dakika! Marketlerin Kendi Ürünlerini Satmalarına Sınırlama Geliyor, System.String[]

Ayrıntılar geliyor...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:13 Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



7 Kilo Ağırlığında Bebek Dünyaya Getiren Anneden Olay Yorum: Kamyon Çarpmış Gibi Hissettim Cami Saldırısının Ardından Yeni Zelandalılar İslam Dini Hakkında Bilgi Almak İçin Camilere Akın Etti Emekliler Temmuz'da En Az Yüzde 5 Zam Alacak Yeni Zelanda Katliamcısının İstanbul'da Kaldığı Yerler Tespit Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 12:26:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Son Dakika! Marketlerin Kendi Ürünlerini Satmalarına Sınırlama Geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]