Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(Ross ile görüşmesi) ABD ile ticaret hacminin 100 milyar dolara...
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(Ross ile görüşmesi) ABD ile ticaret hacminin 100 milyar dolara...

16 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(Ross ile görüşmesi) ABD ile ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için atılabilecek adımları ele aldık.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(Ross ile görüşmesi) ABD ile ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için atılabilecek adımları ele aldık."

Amerika Birleşik Devletleri, Ruhsar Pekcan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:40 Kaynak: AA
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