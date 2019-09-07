Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(Ross ile görüşmesi) ABD ile ticaret hacminin 100 milyar dolara...
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(Ross ile görüşmesi) ABD ile ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için atılabilecek adımları ele aldık.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:40 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(Ross ile görüşmesi) ABD ile ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için atılabilecek adımları ele aldık."
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