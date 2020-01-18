Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Somali'de yaşanan saldırı hakkında açıklama yaptı - Son Dakika

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Somali'de yaşanan saldırı hakkında açıklama yaptı
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Somali'de yaralanan işçilerimize ve firma yetkililerine acil şifalar diliyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:46 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, " Somali'de yaralanan işçilerimize ve firma yetkililerine acil şifalar diliyorum" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak Somali'de müteahhitlik şantiyesine gerçekleştirilen saldırı hakkında açıklama yaptı. Ticaret Bakanı Pekcan, "Somali'de proje yürütmekte olan müteahhitlik firmamızın şantiyesine gerçekleştirilen saldırıda yaralanan işçilerimize ve firma yetkililerine acil şifalar diliyorum. Yaralılarımızın bir an evvel ülkemize getirilmesi için ilgili tüm kurumlarımızla beraber çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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