Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Şubat ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,31... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 'Şubat ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,31... - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Şubat ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,31...

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Şubat ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,31 artarak 14 milyar 655 milyon dolar, ithalatımız ise yüzde 9,93 oranında artarak 17 milyar 651 milyon dolar olmuştur.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Şubat ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,31 artarak 14 milyar 655 milyon dolar, ithalatımız ise yüzde 9,93 oranında artarak 17 milyar 651 milyon dolar olmuştur. Dış ticaret hacmimiz yüzde 6,34 artarak 32 milyar 306 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 83'e yükselmiştir." - ANKARA

Ruhsar Pekcan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:11 Kaynak: İHA
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