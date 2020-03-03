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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Şubat ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,31...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Şubat ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,31 artarak 14 milyar 655 milyon dolar, ithalatımız ise yüzde 9,93 oranında artarak 17 milyar 651 milyon dolar olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:11 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Şubat ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,31 artarak 14 milyar 655 milyon dolar, ithalatımız ise yüzde 9,93 oranında artarak 17 milyar 651 milyon dolar olmuştur. Dış ticaret hacmimiz yüzde 6,34 artarak 32 milyar 306 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 83'e yükselmiştir." - ANKARA
Son Dakika Altının kilogramı 318 bin 500 liraya geriledi Almanlar 2019'da 62,7 milyar saat çalışarak rekor kırdı Trabzon'a 3 yıl aradan sonra bu yıl kruvaziyer gemisi gelecek Akdeniz'in meyve ve sebze ihracatı Şubat'ta 107 milyon doları geçti