Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Şubat ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,31 artarak 14 milyar 655 milyon dolar, ithalatımız ise yüzde 9,93 oranında artarak 17 milyar 651 milyon dolar olmuştur. Dış ticaret hacmimiz yüzde 6,34 artarak 32 milyar 306 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 83'e yükselmiştir." - ANKARA