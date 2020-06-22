Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 'Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı' açılışında açıklamalarda... - Son Dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 'Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı' açılışında açıklamalarda...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 'Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı' açılışında açıklamalarda bulundu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 'Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı' açılışında açıklamalarda bulundu
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 02:08 Kaynak: İHA
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