Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Temmuz ayı ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 11,5 artışla 15...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Temmuz ayı ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 11,5 artışla 15 milyar 12 milyon dolar oldu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Temmuz ayı ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 11,5 artışla 15 milyar 12 milyon dolar oldu."
Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 10:55
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 'Temmuz ayı ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 11,5 artışla 15... - Son Dakika Ekonomi
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