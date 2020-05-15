Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan TMB'nin yönetim kurulu toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan TMB'nin yönetim kurulu toplantısında konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin yurt dışı müteahhitlik alanında bir küresel marka haline geldiğini belirterek, "Bugüne kadar 127 farklı ülkede 403 milyar dolar değerinde 10 bin 197 proje üstlenilmiş durumda.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan TMB'nin yönetim kurulu toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin yurt dışı müteahhitlik alanında bir küresel marka haline geldiğini belirterek, "Bugüne kadar 127 farklı ülkede 403 milyar dolar değerinde 10 bin 197 proje üstlenilmiş durumda. Geçen yıl da 19,2 milyar dolarlık proje üstlenilmişti. Hedefimiz 2020'de 20 milyar doları aşmaktı. Ancak salgının küresel etkileri iş yaptığımız ülke ekonomilerinde ciddi bir daralma yaratabileceği için bu ülkeler ilk olarak gelecek yatırım programlarında daralmaya gidebilecektir." dedi.

Bakan Pekcan, Türkiye Müteahhitler Birliğinin (TMB) videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında konuştu.

Bakanlık olarak bugüne kadar birlik üyeleriyle çok önemli organizasyonlara imza attıklarını dile getiren Pekcan, salgın sonrasında müteahhitlerin ön planda yer alabileceği projeler kapsamında yurt dışı ziyaretleri gerçekleştireceklerini söyledi.

Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin küresel ekonomik gelişmelerden en hızlı etkilenen sektörlerin arasında yer aldığına dikkati çeken Pekcan, küresel ekonomide yaşanan durgunluk, güvensizlik, ticaret savaşları, müteahhitlerin proje üstlendiği bölgelerde yaşanan siyasi gerginlikler ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların söz konusu hizmetleri olumsuz etkilediğini söyledi.

"Küresel ekonomi belki de son 100 yılın en zor sürecini yaşıyor"

Bütün bu sorunlara ek olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel ekonominin belki de son 100 yılın en zor sürecini yaşadığını vurgulayan Pekcan, bu süreçte birçok ülkenin müteahhitlik projelerini yavaşlattığını ifade etti.

Ana pazarlara ilişkin büyüme tahminlerine daha yakından bakmanın yol gösterici olacağının altını çizen Pekcan, "IMF'nin nisan ayı raporunda Orta Doğu ve Orta Asya bölgelerinde yüzde 2,8 daralma öngörülmekte. Bununla birlikte proje üstlendiğimiz ülkelerin yatırım programlarının tam olarak nasıl etkileneceğini önümüzdeki günlerde daha net olarak görebilmeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.

Pekcan, tüm ülkelerin salgın nedeniyle kısıtlayıcı önlemler aldığı ve önceliklerin değiştiği bu dönemden sektörün en az şekilde etkilenmesi için sürecin tüm paydaşlarla dikkatle izlenmesinin önemine işaret etti.

Dünya Sağlık Örgütünün "pandemi" ilanının ardından TMB, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği ve DEİK Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi tarafından iletilen sektör taleplerini ilgili bakanlık ve kuruluşlarla paylaştıklarını anlatan Pekcan, firmaların işçilerini ciddi bir sıkıntı yaşamadan Türkiye'ye getirdiklerini kaydetti.

"Türk müteahhitler 127 farklı ülkede 403 milyar dolarlık proje üstlendi"

Türkiye'nin yurt dışı müteahhitlik alalında bir küresel marka haline geldiğine işaret eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 127 farklı ülkede 403 milyar dolar değerinde 10 bin 197 proje üstlenilmiş durumda. Geçen yıl da 19,2 milyar dolarlık proje üstlenilmişti. Bu senenin ilk iki ayına da başarılı bir şekilde girerek çok önemli projeler üstlenmiştik, hedefimiz 2020'de 20 milyar doları aşmaktı. Ancak salgının küresel etkileri iş yaptığımız ülke ekonomilerinde ciddi bir daralma yaratabileceği için bu ülkeler ilk olarak gelecek yatırım programlarında daralmaya gidebilecektir. Dolayısıyla çalışmalarımızı da bu yönde realize etmeliyiz."

Gelecek dönemin eskisinden daha iyi olması dileğinde bulunan Pekcan, salgının kontrol altına alınmasıyla müteahhitliğin en hızlı biçimde toparlanacak sektörlerden olacağına yürekten inandığını söyledi.

Pekcan, "Bir yandan salgının etkileri ile mücadele ederken bir yandan da kurulacak yeni dünya düzeninde yerimizi en güçlü şekilde almak için fırsatlar doğacak bunu da iyi değerlendirmemiz lazım." dedi.

"Hak edişlerle ilgili ciddi bir sıkıntı bize intikal etmedi"

Pekcan, TMB'den alınan şifahi bilgiler ve ticaret müşavirliklerinin birçoğundan ulaşan yazılar kapsamında, salgın çerçevesinde iptal olan herhangi bir proje bulunmadığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca işveren idarenin veya ülkedeki önlem sıkılığının durumuna göre geçici olarak işlerin durdurulduğu, bazı projelerin bulunduğu, bu sayının da çok fazla olmadığı, genelde projelerin yavaşlasa bile devam ettiği görülmüştür. Konuya ilişkin olarak firmalarımızdan alınan değerlendirmeler genellikle işçi ve malzeme temininde yaşanan sıkıntılar ağırlıklı olup, hak edişlerle ilgili henüz ciddi bir sıkıntı da bize intikal etmemiştir. Bununla birlikte, salgın kapsamındaki küresel kısıtlamaların uzun süre devam etmesi durumunda, tüm ülkelerin ekonomilerine ciddi bir zarar vereceği ve bunun da firmalarımızın hak edişlerine etki edebileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda, süreç, firma özelinde ticaret müşavirliklerimizce ve ilgili genel müdürlüğümüzce yakınen takip edilmektedir. Müşavirliklerimizin görev yaptıkları ülkelerde firmalarımızla bir araya geldikleri webinarlara da ilgili genel müdürlüğümüzce de katılım sağlanmaktadır. İlerleyen dönemlerde yaşanabilecek olası sıkıntılarda, gerekli ticaret diplomasisi araçlarını kullanarak, sorunlarını çözmek üzere her zaman olduğu gibi sektörümüzün yanında olacağız."

Bakan Pekcan, firmaların devam eden işleri kapsamında ilgili ülkelere işçilerini götürmeleri gerektiğine dikkati çekerek, bununla birlikte, tüm dünyada seyahat kısıtlamasının söz konusu olduğunu hatırlattı.

Pekcan, Bakanlık olarak yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörüne yönelik tüm çalışmalarda Türkiye Müteahhitler Birliği ile sergiledikleri verimli işbirliğini, gelecek dönemde de artırarak sürdüreceklerini ifade etti.

Toplantıda TMB Başkanı Mithat Yenigün ve diğer üyeler de hazır bulundu.

Ruhsar Pekcan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 05:30 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan TMB'nin yönetim kurulu toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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