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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank, ihracatçılarımızın döviz kredilerini daha uygun...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank, ihracatçılarımızın döviz kredilerini daha uygun koşullarda ve daha yoğun kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesine gitti" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:58 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, " Türk Eximbank, ihracatçılarımızın döviz kredilerini daha uygun koşullarda ve daha yoğun kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesine gitti" dedi. - ANKARA
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