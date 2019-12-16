Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank, ihracatçılarımızın döviz kredilerini daha uygun... - Son Dakika
Son Dakika Politika Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Türk Eximbank, ihracatçılarımızın döviz kredilerini daha uygun... - Son Dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank, ihracatçılarımızın döviz kredilerini daha uygun...

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank, ihracatçılarımızın döviz kredilerini daha uygun koşullarda ve daha yoğun kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesine gitti" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, " Türk Eximbank, ihracatçılarımızın döviz kredilerini daha uygun koşullarda ve daha yoğun kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesine gitti" dedi. - ANKARA

Türk Eximbank, Ruhsar Pekcan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:58 Kaynak: İHA
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