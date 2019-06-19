Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türk Eximbank, bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına Türk lirası...
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türk Eximbank, bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına Türk lirası cinsinden 2 milyar liralık kredi desteği verecek.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:03 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
: " Türk Eximbank
, bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına Türk lirası cinsinden 2 milyar liralık kredi desteği verecek."
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