Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türk Eximbank, Dünya Bankası garantisi altında bankalar...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türk Eximbank, Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 380 milyon Euro kredi sağladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:13 Kaynak: İHA
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