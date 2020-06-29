Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan : " Türk Eximbank , Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 380 milyon Euro kredi sağladı." - ANKARA

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