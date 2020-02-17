Son Dakika › 3. Sayfa › Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın ihracata olan desteğini döviz kredilerinde yeni faiz... - Son Dakika
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın ihracata olan desteğini döviz kredilerinde yeni faiz...
7 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın ihracata olan desteğini döviz kredilerinde yeni faiz indirimleri ile arttırarak sürdürdüğünü belirterek, söz konusu kredilerde 60-140 baz puanlık faiz indiriminin yapıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:07 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın ihracata olan desteğini döviz kredilerinde yeni faiz indirimleri ile arttırarak sürdürdüğünü belirterek, söz konusu kredilerde 60-140 baz puanlık faiz indiriminin yapıldığını açıkladı. - ANKARA
Son Dakika Türk Eximbank, döviz kredilerinde 140 baz puana varan faiz indirimine gitti Okul müdürünü vuran güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi Son dakika: Cizre'de kaymakamlık binasının 5'inci katından aşağı atlayan vatandaş hayatını kaybetti