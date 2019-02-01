Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank'ın 2018 Faaliyet Sonuçları, 2019 Hedefleri ve Yeni...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank'ın 2018 Faaliyet Sonuçları, 2019 Hedefleri ve Yeni...

18 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank'ın 2018 Faaliyet Sonuçları, 2019 Hedefleri ve Yeni Ürünler" toplantısına katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, " Türk Eximbank'ın 2018 Faaliyet Sonuçları, 2019 Hedefleri ve Yeni Ürünler" toplantısına katıldı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:58 Kaynak: İHA

Türk Eximbank, Ruhsar Pekcan, Politika
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