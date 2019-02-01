Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank'ın 2018 Faaliyet Sonuçları, 2019 Hedefleri ve Yeni...
18 dakika önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank'ın 2018 Faaliyet Sonuçları, 2019 Hedefleri ve Yeni Ürünler" toplantısına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:58 Kaynak: İHA
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