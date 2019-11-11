Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de...
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gittiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:52 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gittiğini açıkladı. - ANKARA
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