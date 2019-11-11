Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de...
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de...

7 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gittiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de..., System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gittiğini açıkladı. - ANKARA

Türk Eximbank, Ruhsar Pekcan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:52 Kaynak: İHA
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Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredileri faiz oranında da indirime gitti
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