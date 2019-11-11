Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de...
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 'Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de...

7 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gitti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: " Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gitti."

Türk Eximbank, Ruhsar Pekcan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:56 Kaynak: AA
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Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredileri faiz oranında da indirime gitti
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