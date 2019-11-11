Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de...
7 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gitti.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:56 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: " Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gitti."
Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredileri faiz oranında da indirime gitti İstanbul'da suya yüzde 20 zam yapılacak İstanbul'da su zammına tepki: İmamoğlu verdiği sözü tutmalı Alibaba, Bekarlar Günü'nde 12 saatte 24 milyar dolarlık satış yaptı