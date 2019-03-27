Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türkiye Genelindeki Bütün Gümrüklerde 30 Nisan'dan İtibaren...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türkiye Genelindeki Bütün Gümrüklerde 30 Nisan'dan İtibaren...

1 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türkiye genelindeki bütün gümrüklerde 30 Nisan'dan itibaren elektronik ortama geçiliyor"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türkiye genelindeki bütün gümrüklerde 30 Nisan'dan itibaren elektronik ortama geçiliyor" - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:31 Kaynak: İHA

Türkiye, Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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