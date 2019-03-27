Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türkiye Genelindeki Bütün Gümrüklerde 30 Nisan'dan İtibaren...
1 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türkiye genelindeki bütün gümrüklerde 30 Nisan'dan itibaren elektronik ortama geçiliyor"
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türkiye genelindeki bütün gümrüklerde 30 Nisan'dan itibaren elektronik ortama geçiliyor" - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:31 Kaynak: İHA
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