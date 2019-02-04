Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Yolumuz Uzun Ama İlk Adımı İhracat ve Yerli Üretimden Geçmektedir.
56 dakika önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Yolumuz uzun ama ilk adımı ihracat ve yerli üretimden geçmektedir.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
: "Yolumuz uzun ama ilk adımı ihracat ve yerli üretimden geçmektedir. Bu yolda her zaman olduğu gibi hep birlikte yürüyeceğimize olan güvenim tamdır.
-" Küresel bir olgu haline gelen e-ticaret ve e-ihracat'ta ülkemizin payını arttırmaya yönelik çalışmalar içerisindeyiz"
-" Sayın Cumhurbaşkanımızın duyurduğu ikinci 100 günlük eylem planını tamamlanması da öncelikli hedeflerimiz arasında."
-" Kısa zamanda ekonomik alanda büyük başarıların tohumlarını ekmeye başladık.
-"Yolumuz uzun ama ilk adımı ihracat ve yerli üretimden geçmektedir. Bu yolda her zaman olduğu gibi hep birlikte yürüyeceğimize olan güvenim tamdır."
ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle'nin de katılacağı bası toplantısında ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:39 Kaynak: İHA
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