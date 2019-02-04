Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Yolumuz Uzun Ama İlk Adımı İhracat ve Yerli Üretimden Geçmektedir.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Yolumuz Uzun Ama İlk Adımı İhracat ve Yerli Üretimden Geçmektedir.

56 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Yolumuz uzun ama ilk adımı ihracat ve yerli üretimden geçmektedir.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Yolumuz uzun ama ilk adımı ihracat ve yerli üretimden geçmektedir. Bu yolda her zaman olduğu gibi hep birlikte yürüyeceğimize olan güvenim tamdır.

-" Küresel bir olgu haline gelen e-ticaret ve e-ihracat'ta ülkemizin payını arttırmaya yönelik çalışmalar içerisindeyiz"
-" Sayın Cumhurbaşkanımızın duyurduğu ikinci 100 günlük eylem planını tamamlanması da öncelikli hedeflerimiz arasında."
-" Kısa zamanda ekonomik alanda büyük başarıların tohumlarını ekmeye başladık.
-"Yolumuz uzun ama ilk adımı ihracat ve yerli üretimden geçmektedir. Bu yolda her zaman olduğu gibi hep birlikte yürüyeceğimize olan güvenim tamdır."

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle'nin de katılacağı bası toplantısında ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:39 Kaynak: İHA

Ruhsar Pekcan, İhracat, Politika
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