Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Zeytin Dalı Sınır Kapımız Hazır, İnşallah Önümüzdeki Hafta Devreye...
29 dakika önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Zeytin Dalı Sınır Kapımız hazır, inşallah önümüzdeki hafta devreye girecek.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Zeytin Dalı Sınır Kapımız hazır, inşallah önümüzdeki hafta devreye girecek."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:45 Kaynak: AA
ABD'nin Gümrük Kararına İlişkin Türkiye'den İlk Tepki
Son Dakika! Zeytin Dalı Sınır Kapısı Haftaya Açılıyor
Ferhat Tunç, Türkiye'yi Terk Etti: Artık Dönmeyeceğim
Bakan Soylu telefonuna gelen Kobani fotoğrafının detaylarını anlattı