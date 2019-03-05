Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Zeytin Dalı Sınır Kapımız Hazır, İnşallah Önümüzdeki Hafta Devreye...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Zeytin Dalı Sınır Kapımız Hazır, İnşallah Önümüzdeki Hafta Devreye...

29 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Zeytin Dalı Sınır Kapımız hazır, inşallah önümüzdeki hafta devreye girecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Zeytin Dalı Sınır Kapımız hazır, inşallah önümüzdeki hafta devreye girecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:45 Kaynak: AA

Ruhsar Pekcan, Güncel
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