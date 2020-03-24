Ticaret Bakanlığı: 1 gemi personelinde virüs tespit edildi - Son Dakika

TİCARET Bakanlığınca, 20 Mart'ta İtalya'dan Çeşme Limanı'na gelen gemide ateşi tespit edilen 4 personelden birinin, yapılan test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İzmir Çeşme Limanı'ndaki gümrük faaliyetlerine ilişkin bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialar üzerine açıklama yapılmasının zaruri olduğu ifade edildi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüse rağmen ticaretin devam ettiği belirtilerek, gümrüklerde ilk günden itibaren hassasiyetle çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

İddialara konu olan Çeşme Gümrük Müdürlüğü için de 31 Ocak 2020 tarihinde maske, eldiven ve dezenfektan ile tedbirler alındığı vurgulanarak, "Çeşme Gümrük Müdürlüğü'ne haftanın Pazar, Salı ve Cuma günleri 3 gemi, Çeşme-İtalya/Trieste arasında düzenli sefer yapmaktadır. 28 Şubat 2020 tarihinden gemiler yolcu ve şoför taşıması yapmamaktadır. Gemi mürettebatının gemiden giriş/çıkışına ve karada çalışanlarla temasına kesinlikle izin verilmemekte gemi ve araçlar dezenfekte edilmektedir. Öte yandan limana giren tüm saha çalışanlarının günlük ateş ölçümü de yapılmaktadır" denildi.