Ticaret Bakanlığı: "2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 Mart-30 Nisan döneminde... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı: '2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 Mart-30 Nisan döneminde... - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanlığı: "2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 Mart-30 Nisan döneminde...

6 saat önce

Ticaret Bakanlığı: "2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye'de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarlar, 12.03.

Ticaret Bakanlığı:

Ticaret Bakanlığı: "2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye'de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarlar, 12.03.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararına uygun olarak 1 Mayıs 2020 sonrası döneme ertelenmiştir." - ANKARA

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:22 Kaynak: İHA
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