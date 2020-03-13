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Ticaret Bakanlığı: "2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 Mart-30 Nisan döneminde...
6 saat önce
Ticaret Bakanlığı: "2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye'de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarlar, 12.03.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:22 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanlığı: "2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye'de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarlar, 12.03.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararına uygun olarak 1 Mayıs 2020 sonrası döneme ertelenmiştir." - ANKARA
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