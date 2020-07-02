Ticaret Bakanlığı: "2020 yılı Haziran ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin (1 milyar 935 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 526 milyon dolar) ve Rusya Federasyonu (1 milyar 185 milyon dolar) izlemektedir." - ANKARA