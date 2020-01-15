Ticaret Bakanlığı 3 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı 3 şirkete daha 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsü verdi - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanlığı 3 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi

6 saat önce

Ticaret Bakanlığının "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü tanıdığı kuruluşlara 3 şirket daha eklendi.

Ticaret Bakanlığı 3 şirkete daha

Ticaret Bakanlığının "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü tanıdığı kuruluşlara 3 şirket daha eklendi.

Bakanlığın "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, AK-PA Tekstil Pazarlama AŞ, Star Rafineri AŞ ve Taypa Tekstil Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ'ye "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi.

Resmi Gazete'nin 19 Temmuz 2019 tarihli sayısında yayımlanan kararla 61 şirkete bu statü tanınmıştı. Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statülü şirket sayısı 64'e yükseldi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:50 Kaynak: AA
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