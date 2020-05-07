Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Bakanlığı: 8 Mayıs'ta İstanbul'da, akabinde büyük şehirlerden başlayarak diğer illerdeki... - Son Dakika Ekonomi
Ticaret Bakanlığı: 8 Mayıs'ta İstanbul'da, akabinde büyük şehirlerden başlayarak diğer illerdeki...
6 saat önce
Ticaret Bakanlığı: 8 Mayıs'ta İstanbul'da, akabinde büyük şehirlerden başlayarak diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maske satışı yapılabilecek.
Ticaret Bakanlığı: 8 Mayıs'ta İstanbul'da, akabinde büyük şehirlerden başlayarak diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maske satışı yapılabilecek
Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 12:40 Kaynak: AA
Son Dakika Motorine 7 kuruş indirim geldi Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak 396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı